İstanbul Silivri'de, çatısında tadilat yapılan evde çıkan yangın paniğe yol açtı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



NEDENİ BİLİNMİYOR

Tadilat yapılan bir evin çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek evin üst katını sardı.

EVİN ÜST KATI TAMAMEN YANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, evin üst katı tamamen yandı.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Silivri'de tadilat yapılan evin çatısı alev aldı VİDEO