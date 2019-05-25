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Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksi şoförü Fatih A., sıra nedeniyle tartıştığı meslektaşı Nazmi Közenek'i tabancayla öldürdü.

DHA | 25.05.2019 - 18:16..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Kongre Caddesi'nde cinayet meydana geldi.

Taksi sürücüleri Nazmi Közenek ile Fatih A. arasında sıra mesesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih A., tabancayla Közenek'i baş bölgesinden tek kurşunla vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Nazmi Közenek kanlar içerisinde yere yığılırken, Fatih A. başkasına ait araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazmi Közenek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen Közenek'in yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kaçan Fatih A.'yı ararken, Nazmi Közenek'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşının canına kıydı

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