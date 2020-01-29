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Taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri kavga etti

Esenyurt'ta taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında çıkan kavgayı polis ekipleri defalarca havaya ateş ederek ayırdı.

İHA | 29.01.2020 - 03:56..
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Taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri kavga etti

İstanbul Esenyurt'ta 27 Ocak tarihinde bazı taksiciler turizm acentasına ait bir aracın önüne keserek evrak kontrolü yapmıştı.

Bugün de bir turizm acentası şoförü iddiaya göre, Esenyurt'ta taksiciler tarafından önü kesilerek darbedilmişti.

ŞİKAYETÇİ OLMAK İÇİN POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Turizm acentası şoförü darp raporu alarak Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi'ne geldi. Şoför, burada kendisini darbeden şahıslardan şikayetçi olmak istedi. Arkadaşlarına destek olmak isteyen diğer turizm acentası şoförleri de polis merkezine geldi.

TAKSİCİLER POLİS MERKEZİNİN ÖNÜNE GELDİ

Bu sırada duruma tepki gösteren bir grup taksici polis merkezinin önüne geldi. Taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri arasında tartışma çıktı. Tartışma çok kısa sürede kavgaya dönüştü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK AYIRABİLDİ

Taraflar tekme tokat birbirine girdi. Polis ekipleri defalarca havaya uyarı ateşi açarak kalabalık grubu dağıtmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi.

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında tekme tokat kavga VİDEO

Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici yakalandı haberi

Taksiciler ve turizm acentalarının şoförleri kavga etti

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