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Taksiciyi öldürenler ilk duruşmada serbest kaldı

Ataşehir’de taksici Aziz Kahraman’ın, aracına binen müşterileri tarafından dövülerek öldürülmesinin ardından tutuklanan iki kişi, ilk celsede tahliye edildi.

İHA | 20.09.2019 - 13:23..
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İstanbul Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde, müşterisinin aracına kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşterileri arasında tartışma çıktı.

İKİSİ TUTUKLANDI, BİR KİŞİ SERBEST KALDI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 63 yaşındaki Aziz Kahraman, dövülerek öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Metin Karahancı ve Yakup İgrek “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜEBBET İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

İLK CELSEDE TAHLİYE

Bugün görülen davada, tutuklu bulunan Metin Karahancı ve Yakup İgrek tahliye edildi.

Ataşehir’de tüyler ürperten taksici cinayeti ViDEO

CİNAYETİN GÖRÜNTÜLERİ

Taksici Aziz Kahraman’ın, müşterileri tarafından darbedilerek öldürüldüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Aziz Kahraman’ın önce tekmelenerek yere düştüğü, ayağa kalkan yaşlı adamı 2 kişinin defalarca yumrukladığı ve hırpaladığı görülüyor. Görüntülerde aldığı darbeler üzerine tekrar yere düşen adamın, yeniden darbedildiği yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen bir adamın olayı engellemeye çalıştığı, ancak saldırganların yaşlı adamı dövmeye devam ettikleri görülüyor.

YÜZÜNE YÜZÜNE TEKME ATTILAR

Aziz Kahraman’ın eğildiği sırada saldırganlardan birinin Kahraman’ın yüzüne tekme atmasının yer aldığı görüntülerde, Kahraman’ın başını tutarak park halindeki bir aracın arkasına geçtiği, yardım etmek için kişinin telefonla ambulansı aradığı, bu sırada yere yatan yaşlı adamın can çekiştiği görülüyor. Bir süre sonra gelen ambulansın Kahraman’ı alarak hastaneye kaldırdığı, şüphelilerin ise olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

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