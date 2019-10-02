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Taksim'de sokak köpeği yüzünden kan aktı

Taksim’de evsiz üç genç arasında sokak köpeği yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1 kişi ayağından bıçaklandı.

İHA | 02.10.2019 - 10:10..
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Taksim, Albülhak Hamit Caddesi üzerinde sokakta yaşayan üç arkadaş arasında yanlarında gezen köpek yüzünden tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Köpeğin kendisine ait olduğunu iddia eden şahıs, köpeği alarak gitmek isteyince kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine köpeğin sahibi olduğunu iddia eden şahıs Reza C.’yi bacağından bıçaklayıp olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Taksim'de sokak köpeği yüzünden kan aktı

GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPTI

Bir kişinin bıçaklandığını gören çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından yaralanan Reza C.’ye gerekli müdahaleyi yaptı.

YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Arkadaşlar arasında kavga çıkmasına sebep olan köpeğin ise yaralanan gencin yanından bir an olsun ayrılmadığı görüldü.

Taksim'de sokak köpeği yüzünden kan aktı

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan müdahalenin ardından yaralı Reza C. ekiplerle beraber arkadaşından şikayetçi olmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine gitti. Reza C.’yi bıçaklayarak olay yerinden kaçan şüpheli ise kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Taksim'de sokak köpeği yüzünden kan aktı

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