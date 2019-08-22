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Taksim'de yabancı uyruklu kişiler kavga etti

Yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada, 1 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

DHA | 22.08.2019 - 12:39..
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Taksim'de aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan yabancı uyruklu iki grup, dolmuş duraklarının bulunduğu alanda kavgaya tutuştu.

AYIRMAK İÇİN TAKVİYE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Taksim Meydanı'nda görevli polisler, kavga edenleri ayırıp birbirinden uzaklaştırdı. Kısa süre sonra tekrar kavgaya tutuşan tarafları, bu kez takviye gelen polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Arbede sırasında saldırgan tavırlar içindeki bir kişiyi polis cop kullanarak uzaklaştırmaya çalıştı.

Taksim'de yabancı uyruklu kişiler kavga etti

1 YARALI, 2 GÖZALTI

Olay yerinden ayrılmayan bu kişi ile kavgaya karışanlardan iki kişi gözaltına alındı. Çıkan arbedede bir kişi de yüzünden hafif  şekilde yaralandı. Özel Harekat polislerinin de olay yerine gelmesinin ardından tarafların kavgası son buldu.

Taksim'de yabancı uyruklu kişiler kavga etti

Taksim'de yabancı uyruklu kişiler kavga etti

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