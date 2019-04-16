Tam Kanunsuzluk başvurusu nedir

31 Mart yerel seçimleri yapıldı. Bu seçimlerin ardından İstanbul'da, hâlâ birtakım belirsizlikler var. AK Parti, İstanbul için YSK'ya Tam Kanunsuzluk başvurusu gerçekleştirdi. Peki nedir Tam Kanunsuzluk başvurusu, işte detayları...

'TAMAMEN HUKUKA AYKIRILIK'

Tam kanunsuzluk; 'kanun emredici hükümlere aykırılık hali' olarak biliniyor. İptali elzem olarak biliniyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya daha önceki başvurularda 2 ret, 2 de kabul kararı vermişti. Eğer YSK, 'Tam kanunsuzluk' başvurusunu kabul ederse, seçimler tekrarlanır.

25'inci maddeye göre; seçim yenilenmesi kararı verilirse o seçim bölgesindeki tüm seçimler yenilenir. İstanbul'da seçimi yenileme kararı verilirse; ilçe belediye başkanları, meclis üyelikleri ve büyükşehir de yenileniyor.

SÜREÇ 2 AY SÜREBİLİR

Ancak YSK, sadece Büyükçekmece için bu kararı verirse oylar büyükşehire gideceğinden büyükşehiri etkileyebilecek seçim sonuçları doğar. Muamma süreci 2 ay daha devam edebilir.