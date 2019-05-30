Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve bereketin ayı olan Ramazan ayı vesilesiyle Konyalı yardımsever, gönüllü dört adanmış insan, Ramazan Bayramı öncesi Tanzanya’ya giderek oradaki halka maddi ve manevi destekte bulundular, Ramazan’ın birlik ruhunu dünyanın öteki ucuna taşıdılar.

Bu bağlamda üç yıldır çeşitli ülkelere giden, zor şartlarda yaşayan insanlara gıda, kıyafet gibi çeşitli yardımlarda bulunan ve özel bir okulda yönetici olan insani yardım gönüllüleri Danyal Süzgün, Hasan İyibildiren, Halil Ateş ve İsmet Kart, bu yıl Tanzanya’ya giderek başta su sıkıntısı çeken ülkede, dört su kuyusu açtılar. Beş gün boyunca birçok yerde iftar verdiler, gıda, kıyafet, oyuncak ve fitre-zekât yardımında bulundular.

Tanzanya'da çocukların yüzünü güldüren dört gönüllü İZLE

Bu dört gönüllü adam; Türkiye’den dualarla uğurlandıkları Tanzanya’da yetimlerin gönüllerini okşayıp, çocuklarla oyunlar oynayıp, gelecek güzel günler için Tanzanya halkına umut dağıttılar.

Tanzanya’da bayram öncesinde geçirilen beş günün heyecanını yaşayan Hasan İyibildiren, ‘‘Ümmetin duasını almak, yetimleri güldürmek, ülkemizin nimetlerini her zaman olduğu gibi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak için geldiğimiz Tanzanya’da halkın yaşantısına tanıklık edip, mutluluklarını ve hüzünlerini paylaştık. Bizlere gerçekten ihtiyaçları olduğunu gördük. Bu yüzden bizler insani yardım gönüllüleri olarak bundan sonrada böyle ülkelere umut olmaya devam edeceğiz. Yüzleri ve gönülleri güldüreceğiz. Çünkü yetim gülerse, ümmet güler.’’ dedi.