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Tanzanya'da romantik teklif ölümle bitti

Kız arkadaşına su altında evlenme teklif eden genç, boğularak hayatını kaybetti.

DHA | 22.09.2019 - 12:06..
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ABD’nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya’nın Pemba Adası’na gitti.

"NE KADAR SEVDİĞİMİ SÖYLEYECEK KADAR NEFESİMİ TUTAMIYORUM"

Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr, planladığı evlilik teklifini gerçekleştirmek için suya girdi. ﻿Su altında kız arkadaşına evlenme teklif etmek isteyen Steven Weber Jr. plastik bir kılıfta sevgilisine yazdığı notu kız arkadaşı Kenesha Antoine’nin görebileceği şekilde suyun içindeki cam pencereye, “Senin hakkındaki her şeyi ne kadar sevdiğimi söyleyecek kadar nefesimi tutamıyorum. Ama seninle ilgili her şeyi her gün daha çok seviyorum” yazılı notu tuttu.

Tanzanya'da romantik evlilik teklifi ölümle bitti ViDEO

Tanzanya'da romantik teklif ölümle bitti

YÜZÜK KUTUSUNU ÇIKARARAK EVLENME TEKLİFİ ETTİ

O sırada Antoine ise bu anları kameraya kaydediyordu. Notun arkasında ise evlenme teklifini yazan Weber Jr, yüzük kutusunu çıkartarak evlenme teklif etti. Öte yandan, Antoine’nin ise kahkaha attığı duyuldu.

Tanzanya'da romantik teklif ölümle bitti

"HAYATIMIZIN EN GÜZEL GÜNÜ EN KÖTÜSÜNE DÖNÜŞTÜ"

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kenesha Antoine, “Sudan asla çıkamadın, bu yüzden cevabımı asla duyamadın. ‘Evet! Evet! Milyonlarca kez, evet, seninle evleneceğim!’ Hayatımızın geri kalanını kutlayamadık vekucaklayamadık, hayatımızın en güzel günü en kötüsüne dönüştü” dedi.

Tanzanya'da romantik teklif ölümle bitti

Weber Jr’ın nasıl boğulduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Tanzanya'da romantik teklif ölümle bitti

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