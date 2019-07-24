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Tarhananın içerisinde acı olduğunu öğrenince dava açtı

Aydın'da, bebek mağazasından aldığı tarhanayı 21 aylık kızına yediren anne, tarhanaya yanlışlıkla acı biber katıldığını öğrenenince firmaya tazminat davası açtı.

DHA | 24.07.2019 - 09:36..
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İşi nedeniyle Aydın'da bulunan Gülay Ölmez (45), 21 aylık kızı Duru Naz Ölmez için bir bebek mağazasından tarhana satın aldı.

Duru Naz'ın 6 aylık olduktan sonra ek gıdaya başlayıp sürekli aynı firmadan alınan tarhanayı tükettiğini belirten Ölmez, 2 ay önce aynı çorbayı içen kızının sağlık sorunları yaşamaya başladığını anlattı.

"TARHANAYI GÜVENEREK ALIYORDUM"

Çalışan bir anne olduğunu ve olayın yaşandığı gün kızına babasının baktığını dile getiren Ölmez, "Ben gündüz, eşim gece çalışıyordu. 2 ay önce 3 paket tarhana aldım. İşe giderken bebeğe yedirmesi için eşime bıraktım. Kızım bu çorbayı çok seviyordu. Ama o gün yerken zorlanmış. Ancak bu aklımıza gelmedi. Babası da tatmış ama anlamamış. Akşam çok ağladı, ıkınıyordu. Gün boyunca yediği besinleri kontrol ettim. Meyve püresi, yoğurt ve tarhana alıyordu. Bir gariplik olunca hastaneye götürdük. Film çekildi, gaz sıkışması olduğu söylendi. Tuvaletini yapamıyordu, ağlıyordu. Bu firmadan hep alışveriş yapıyordum. Tarhanayı da güvenerek alıyordum." dedi.

Tarhananın içerisinde acı olduğunu öğrenince dava açtı

19 YILIN ARDINDAN GELEN ÇOCUK

Yaşananların ardından firmaya ulaştığını ve sorunu anlattığını belirten Ölmez, üreticinin çorbanın içine yanlışlıkla acı biber katıldığını itiraf ettiğini söyledi. Ölmez, 19 yıl sonra sahip olduğu ikinci çocuğu Duru Naz'ın gözünün nuru olduğunu söyleyerek, iki aydır büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Kızındaki sağlık sorunlarının hala devam ettiğini belirten Ölmez, şöyle konuştu:

"SAĞLIK SORUNLARI HALA SÜRÜYOR"

"Aydın'da iş gereği bulunuyordum. Bu olay başımıza gelince işimi kaybettim. Bir tarhana bizim hayatımızı değiştirdi. En önemlisi kızımın sağlığı. Çocuğumla ilgilenmeye mecburum. Hala ilaç kullanıyor. Firma hatasını kabul edip, özür diledi ve İstanbul'da bizi özel hastaneye götürdü. Ama sonra ilgilenmediler. Kızım hala psikolojik sorun yaşıyor. Tuvaletini yaparken canının yanacağını sanıyor. Tedavi süreci alerji uzmanının söylediğine göre en az 6 ay sürecek. Bizim dikkatli olmamız lazım. Atlatamazsak sorun 4-5 yaşına kadar sürebilir."

Tarhananın içerisinde acı olduğunu öğrenince dava açtı


100 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

Aynı deneyimi başka bir ailenin yaşamasını istemeyen anne Gülay Ölmez, şirkete İzmir'de adliyeye başvurarak 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ölmez, "Bu iki ayda çocuğumla birlikte 10 yaş yaşlanmış gibi oldum. Ona bir şey olacak diye ödüm koptu. Mağazanın bir gıda mühendisi yok mu, bilmiyorum. Ama bu mağduriyet başkalarının başına gelsin istemiyorum. Bizim gibi çalışan anne babalar var. Kimseye güvenmesinler. Ben hakkımı aramak istiyorum. Kime güvenelim bu ülkede, biz çocuklarımız için çalışıyoruz. Son iki aydır işimden oldum. Aydın'da bir düzen kurmuştuk. Ama ailem İzmir'de ve çocuğumun tedavisi için İzmir'e taşındık. Süreci sonuna kadar takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Tarhananın içerisinde acı olduğunu öğrenince dava açtı

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