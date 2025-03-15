Beşparmak Dağları'nda 8 bin yıllık yeni kaya resimleri bulundu

AA & Ensonhaber

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Latmos olarak bilinen Beşparmak Dağları'nın kuzey kesiminde, bilinen diğer kaya resimlerinden izole bir bölgede yeni tarihî çizimlere rastladıklarını duyurdu.

8 BİN YILLIK KAYA RESİMLERİ TESCİL EDİLECEK

Arkeologlar ve araştırmacılar için büyük önem taşıyan bu keşfin, bölgenin kültürel mirasına yeni bir boyut kazandıracağını belirten Sürücü, kayıt altına alınmamış yaklaşık 8 bin yıllık kaya resimlerinin tescil edilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na başvuracaklarını ifade etti.

KADIN VE ERKEK FİGÜRLERİ

Bulunan figürlerin insan tasvirleri olduğunu belirten Sürücü, şunları söyledi:

Şimdiye kadar edindiğimiz tecrübelere dayanarak, soldaki figürün bir erkeği, sağdakinin ise bir kadını temsil ettiğini düşünüyoruz. Ancak kadın figürünün bazı bölümlerinde, zaman içinde meydana gelen kırılmalar nedeniyle eksilmeler mevcut.

Beşparmak Dağları'nda ilk kaya resimlerinin 1994 yılında keşfedildiğini hatırlatan Sürücü, bu yeni keşfin Latmos’un tarihine dair daha fazla bilgi sunabileceğini ve bölgedeki arkeolojik çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.