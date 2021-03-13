Bolu'nun Seben ilçesinde, milyonlarca yıl öncesinde meydana gelen lav gölünün yer altındaki çatlaklara inerek, asırlar boyu soğuması sonucu oluşan çok sayıda 'bazalt sütun' bulundu.

Türkiye coğrafyası, her anlamda tarihi ve kültürel zenginliği ile keşfedilmeyi bekleyen hazineler barındırıyor. Bunlardan biri daha Bolu'da tesadüfen ortaya çıkarıldı.

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mustafa Arslan, Bolu kent merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu-Kıbrıscık yolu üzerinde diğer çevresindeki diğer taş ve kayalarda daha farklı sütunlar olduğunu fark etti.

YÜZLERCE BAZALT SÜTUN

Enstitü olarak taşları incelemeye alan Arslan, yol kenarında kalan yüzlerce taş ve sütunun lav gölünün yer altındaki çatlaklara inerek oluşturduğu bazalt sütunlar olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan incelemeler ve alınan örnekler üzerinde işlem yapılarak bazalt sütunların yaşının hesaplanması için çalışma başlatıldı.

Bolu’da milyonlarca yıllık lav gölü kalıntıları bulundu-Video

MİLYONLARCA YILLIK VOLKANİK GÖL

Bazalt sütunların oluşumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Arslan, "Botanik kayaçlardan bir tanesi. Granit nasıl bir volkanik kayaçsa bazaltta bunlardan benzeri. Fakat bunların oluşumları doğada bulmuş olduğumuz bazaltlar gibi değil. Normalde şekilsiz, büyük şekilde bulunabiliyor bazaltlar. Sütunların oluşumları çok daha farklı doğal oluşumlara bağlı. Örneğin bir tanesi yüksek basınç altında oluşması gerekiyor. Volkanik kaynaklı olduğu için yer yüzü çatlaklarından sızarak yeryüzüne ulaşan ve oranın yapısına göre volkanik gölün oluşması gerekiyor. Zamanla soğuma gerçekleşmesi gerekiyor. Volkanik göl milyonlarca yıl öncesine ait olabilir" dedi.

"TURİZME KAZANDIRILABİLİR"

Bulunan bazalt sütunların maddi bir değerinin olmadığı ancak turizme açılabileceğini ifade eden Arslan, "Maddi olarak bakıldığında bu tarz yerler taş ocağı olarak işletiliyor. Yani karayollarındaki stabilize malzeme gibi olarak kullanılabiliyor. Diğer taraftan da Arnavut kaldırımı taşı olarak kullanılabiliyor. En ucuz maddi değer böyle. Ama bunun dışında sürdürülebilir şekilde bu turizmde kullanılabilir. Biz Seben’deki bu çalışmamızda potansiyeli olan 81 tane alan tespit ettik. Bunları biz ilerde eko turizm ya da jeoturizme açtığımız takdirde buraya turizmle beraber bir turist akışı olacak" ifadelerini kullandı.