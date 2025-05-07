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İHA

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, şehir içi trafikte motosikletle tehlikeli bir yolculuk gerçekleştiren 5 kişilik aile, görenleri hayrete düşürdü.

Çocukların da bulunduğu motosiklet, herhangi bir koruyucu ekipman olmadan yoğun trafikte ilerledi.

O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

KASK YOK, KORUMA YOK

Görüntülerde, sürücünün arkasında iki yetişkin ve motosikletin ön kısmında biri bebek olmak üzere iki çocuk yer aldı.

Hiçbirinin kask ya da koruyucu giysi kullanmaması dikkat çekti.

Motosikletle kilometrelerce ilerleyen aile, trafikteki diğer sürücüler için de risk oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar, hem aileye hem de denetimsizliklere tepki gösterdi.

Trafikte bu tarz tehlikeli sürüşlerin önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılması gerektiği vurgulandı.