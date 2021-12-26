Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze Türk finans yolculuğunu anlatan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın desteği, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen serginin yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, etkinlik Türkiye'nin finans alanındaki en büyük koleksiyonlarından birini sergileyor. Sergi, içerisinde nadir belgeler ve bu belgelerin kronolojik olarak anlatmasıyla öne çıkıyor.

EN ESKİ ŞİRKET HİSSELERİNDEN OSMANLI BANKACILIĞINA

Sergide, 19'uncu yüzyılın en eski şirket hisselerinden, Osmanlı'da bankacılık sektörüne, sigortacılık sektörünün İstanbul'un imar yapısını ilişkin Osmanlı dönemi haritalardan devlet borçlanma senetlerine kadar birçok nadir parça bulunuyor.

İstanbul'da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi - FOTO GALERİ

FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ 200 YILLIK DEĞİŞİM

Türk finans geçmişini tek bir seçkide geniş bir kapsayıcılıkla sunan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Türkiye'nin finans sektöründeki 200 yıllık değişimini ve gelişimini kronolojik olarak anlatıyor.

HİSSE SENETLERİNDEN BASILMIŞ PARALARA FİNANS MİRASI

Hisse senetlerinden banka cüzdanlarına, sigorta poliçelerinden basılmış tüm paralara, şirketlerde, bankalarda, ofislerde kullanılan nesnelere uzanan yüzlerce finans mirasını nitelikli bir çeşitlilikte ziyaretçileriyle ücretsiz olarak buluşturuyor.

30 Aralık tarihine kadar Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek serginin mimarı ise koleksiyoner iş insanı Alpay Tarhan.