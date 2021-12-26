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    İstanbul'da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi

    Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze Türk finans yolculuğunu anlatan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.
    • AA
    • 26.12.2021 - 02:07
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    İstanbul'da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın desteği, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın katkılarıyla düzenlenen serginin yetkililerinden elde edilen bilgilere göre, etkinlik Türkiye'nin finans alanındaki en büyük koleksiyonlarından birini sergileyor. Sergi, içerisinde nadir belgeler ve bu belgelerin kronolojik olarak anlatmasıyla öne çıkıyor.

    EN ESKİ ŞİRKET HİSSELERİNDEN OSMANLI BANKACILIĞINA

    Sergide, 19'uncu yüzyılın en eski şirket hisselerinden, Osmanlı'da bankacılık sektörüne, sigortacılık sektörünün İstanbul'un imar yapısını ilişkin Osmanlı dönemi haritalardan devlet borçlanma senetlerine kadar birçok nadir parça bulunuyor.

    İstanbul'da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi - FOTO GALERİ

    İstanbul da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi #1

    FİNANS SEKTÖRÜNDEKİ 200 YILLIK DEĞİŞİM

    Türk finans geçmişini tek bir seçkide geniş bir kapsayıcılıkla sunan "Geçmişten Günümüze Finans Tarihi" sergisi, Türkiye'nin finans sektöründeki 200 yıllık değişimini ve gelişimini kronolojik olarak anlatıyor.

    İstanbul da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi #2

    HİSSE SENETLERİNDEN BASILMIŞ PARALARA FİNANS MİRASI

    Hisse senetlerinden banka cüzdanlarına, sigorta poliçelerinden basılmış tüm paralara, şirketlerde, bankalarda, ofislerde kullanılan nesnelere uzanan yüzlerce finans mirasını nitelikli bir çeşitlilikte ziyaretçileriyle ücretsiz olarak buluşturuyor.

    İstanbul da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi #3

    30 Aralık tarihine kadar Galataport'ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek serginin mimarı ise koleksiyoner iş insanı Alpay Tarhan.

    İstanbul da Geçmişten Günümüze Finans Tarihi sergisi #4

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