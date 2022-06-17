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    Kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığı tespit edildi

    Bilim insanları,14. yüzyılın ilk çeyreğinde 3 kıtanın nüfusunun yarısını yok eden ve insanlık tarihinde en çok ölüme yol açan kara veba salgınının kaynağına ulaştı.
    • 17.06.2022 - 03:09
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    Kara veba salgınının 1338'de Kırgızistan'da başladığı tespit edildi

    Nature dergisinde yer alan araştırmada uzmanlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika nüfusunun yüzde 60'a yakınının ölümüne neden olan kara veba salgınının Kırgızistan sınırları içerisindeki bir göle yakın yerde 1338'de başladığını tespit etti.

    DNA testiyle salgının kaynağı bulundu

    Uzmanlar bölgedeki mezar taşları üzerine kazınan yazılar ve mezarlarda bulunan dişler üzerinde DNA testi yaparak kara vebanın yaklaşık 700 yıl önce burada başladığı sonucuna vardı.

    Bölgedeki çok sayıda mezarın da salgına ilişkin izler taşıdığı ifade ediliyor.

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #1

    Araştırma, asırlık tartışmalara nokta koydu

    Araştırma ekibinden İskoçya'daki Stirling Üniversitesi bilim insanı Philip Slavin, çalışmanın bu salgının kökenine ilişkin asırlık tartışmalara son noktayı koyduğunu belirtti.

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #2

    AA'nın haberine göre; Tuebingen Üniversitesi'nden bir diğer araştırmacı Maria Spyrou da bölgede gömülü 8 insana ait dişlerden örnekler alındığını, kalıntılardaki damarlar sayesinde kan yoluyla bulaşan patojenlere ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğunu aktardı.

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #3

    Dağ faresinden hayvanlara ve insanlara bulaştı

    Dağ faresi gibi memelilerde bulunan ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu hastalık 1346 ile 1353 arasındaki 8 yıllık dönemde 3 kıtada milyonlarca can kaybına neden oldu.

    Salgının kaynağına dair çeşitli teoriler ortaya atılsa da kesin bir sonuca varılamamıştı.

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #4

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #5

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #6

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #7

    Kara veba salgınının 1338 de Kırgızistan da başladığı tespit edildi #8


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