Kastamonu’da Roma kalıntıları defineciler tarafından tahrip edildi

Kastamonu’nun Araç ilçesi Yukarı Güney Köyü Kadimi mevkiinde yer alan ve Roma dönemine ait olduğu düşünülen kalıntılar, 2014 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla arkeolojik sit alanı ilan edilmişti. Ancak henüz kazı çalışmaları başlamadan bölge, definecilerin kaçak kazılarıyla tahrip ediliyor.

"İNANILMAZ ŞEKİLDE KAZMIŞLAR"

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgede yapılan incelemelerde definecilerin alanı adeta talan ettiğini söyledi:

Burayı 2022’de ziyaret ettiğimde de koruma çağrısında bulunmuştum. Aradan 4 yıl geçti, fakat bir gelişme olmadı. Bugün geldiğimizde alan çok daha fazla kazılmış ve tahrip edilmiş. Sütunlar, mozaikler, haç işaretli yapılar ve odalar tamamen zarar görmüş. İnanılmaz şekilde kazmışlar, bir yerden girip öbür taraftan çıkmışlar; adeta tünel açmışlar.

KORUMA VE KAZI ÇAĞRISI

Haberal, kazılan alanlarda yeni izlerin ve kesilmiş ağaçların olduğunu belirterek, “Sit alanı talan alanına dönmüş. Buraya artık sahip çıkılması, kazı çalışmalarının başlatılması gerekiyor. 2 bin yıllık bir geçmişe sahip bu alan, ortaya çıkarılmalı ve turizme kazandırılmalı.” ifadelerini kullandı.