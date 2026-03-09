Marmaris’te 2 bin yıllık piramit mezar koruma altına alınıyor

Marmaris’te Helenistik döneme ait, yaklaşık 2 bin yıllık piramit tipli mezarın korunması ve çevre düzenlemesi için Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından kapsamlı bir proje başlatıldı.

BİLİMSEL DANIŞMAN EŞLİĞİNDE ÇALIŞMA

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun izni ve Marmaris Müze Müdürlüğü denetiminde yürütülen çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer’in bilimsel danışmanlığında gerçekleştiriliyor. Projenin bütçesi MTO tarafından karşılanıyor ve anıtın gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

PİRAMİT MEZAR, HELENİSTİK DÖNEME AİT

Piramit tipli mezar, üzerindeki mermer levhada yer alan eski Yunanca yazıta göre Diagoras ve eşi Aristomakha’ya ait. Mimari yapısıyla Türkiye’deki nadir örneklerden biri olan anıt, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edildi ve bölgenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

KORUMA ÇALIŞMALARI VE ZİYARETÇİ DÜZENLEMELERİ

Çalışmalar kapsamında mezarın çevresindeki yoğun bitki örtüsü temizleniyor, alanın güvenliği için koruma şeridi çekiliyor ve fotokapan ile kamera sistemleri kurulacak. Ziyaretçi konforu için yürüyüş yolları, basamaklar, bilgilendirme tabelaları ve gece aydınlatması da projeye dahil edildi.

MTO'DAN AÇIKLAMA

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, projeyi yerinde incelediklerini belirterek şunları söyledi:

İlçemizin kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çeşitli projeler yürütüyoruz. Türkiye’de ayakta kalan tek piramit tipli mezar olma özelliği taşıyor. Bu anıt eserin korunması ve güvenli bir şekilde ziyaret edilebilmesi için çalışmaları başlattık. Projeye katkı sağlayan Marmaris Müze Müdürlüğüne, proje danışmanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Projenin nisan ortasında tamamlanması planlanıyor.