Ümit Yenişehirli yazdı: Oval Ofis'teki tuhaf yemin

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın bir ofis dolusu papaz, kadın pastör ve İncil hizmetkarı ile gerçekleştirdiği “yemin” tartışılmaya devam ediyor. Evanjeliklerin kontrolündeki bu tuhaf törenin geçmişi ne, Hristiyan Siyonistler ile Siyonist Yahudiler bu yeminin neresinde, ABD’nin laik çevreleri bu işe - “bizim laikler” biraz şaşkın da – ne diyor; bir bakalım…

TRUMP, BENZER YEMİN TÖRENLERİNİ DAHA ÖNCE DE YAPTI

Donald Trump’ın etrafında toplanıp, ona el süren din görevlileri; “Sen ‘seçilmiş özel görevli’sin, Tanrı katından bir bilgeliğin var, Şeytani ittifakların planlarını boz, Seni (İsrail’i) kutsayanı kutsayacağım.” gibi, bu tip dualardaki standart cümleler kullandılar. Bu aşkın ritüel, İran saldırıları ile aynı günlere denk geldiği için dikkat çekse de Trump’ın aslında – açık kaynaklara yansımış – en az iki (Mart 2025 ve Eylül 2107) benzer yemin töreni daha var. Literatürde, “Laying on of Hands” (El Koyma) olarak geçen bu dua töreni; kutsal bir gücün, yetkinin, “Tanrı’nın lütfunun” bir kişiye aktarılması anlamına gelen İncil çıkışlı bir gelenekti.

KÖKLERİ PROTESTANLIKTA

"Evanjelik" kelimesi, Yunanca (euangelion) ve Latince (evangelium) “iyi haber” kelimelerinden türemiş, zamanla da “müjde” kelimesine evrilmişti. Aslında geçmişte, Protestanlığın kurucusu Martin Luther ile onun takipçisi John Calvin’in etkisinde günümüz Evanjeliklerin inançlarına kimi noktalarda benzeyen inançlar taşıyan birçok alt mezhep ortaya çıkmıştı.

Hristiyanlığın ana akım tarihine kıyasla epeyce kısa bir geçmişe sahip olan Evanjelik inancı ise en kısa anlatımıyla Hz. İsa’nın yeryüzüne dönmesini, “Yahudilerin ‘Vadedilmiş Topraklar’a tamamen yerleşip, - Yıkılacak olan Mescid-i Aksa’nın yerine - Süleyman Mabedi’nin yeniden inşa edilmesi” şartına bağlayan bir inanç olarak ortaya çıkmıştı.

ESKİ AVUKAT YENİ PAPAZ BİR İNGİLİZ’İN BAŞININ ALTINDAN ÇIKMIŞTI

Önceleri avukat, sonrasında papaz olan John Nelson Darby (ö. 1882) İncil’i yeni bir Protestan anlayış ve fütürist gözle okuduğunu iddia ederek, bir sürü “kehanet” uydurduktan sonra, Evanjelik inanış yayılmaya başlamıştı. İlginçtir; İngiliz devletinin, Osmanlı topraklarında, bölge halklarına benzemeyen bir halk olması –İleri Karakol- için Yahudilerin Filistinlilerin topraklarını gasbederek yerleşmelerini teşvik edişi ile Darby’nin “Filistin’de İsrail kurulmazsa İsa Mesih dünyaya dönmez, kıyamet de kopmaz.” aynı zamanlara denk gelmişti.

“VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR” İÇİN YARDIM ETMEZSEK TANRI AMERİKA’YI CEZALANDIRIR

Bu inancın ABD’de taraftar bulmasının ardındaki isim de gene John Nelson Darby’di. Evanjelik misyoner, ölümüne kadar tam yedi defa ABD ve Kanada’ya gitmiş, buralarda verdiği ateşli vaazlarla kıtadaki Evanjelik itikadına sahip olanların, bir başka ifadeyle Hıristiyan Siyonistlerin sayısını inanılmaz arttırmıştı. Onun ölümünden sonra düşüncelerini pazarlayan isim ise sahtecilikten hapis yatan, alkol yüzünden ailesini terk edip nafaka da ödemediği için yasal takibata uğrayan, asker kaçağı da olan Cyrus Scofield’di. Tarih boyunca zaten yığınla tahrife uğramış İncil’i, bir de kendisi tahrif eden Evanjelikliğin kurucusunun ardından “Darby’nin İncil’i”ni 1909’da bir daha dipnotlarla tahrif eden Scofield kısaca, “Bunlar Tanrı’nın notları. Eğer ABD, Filistin’deki Yahudilere destek vermezse Tanrı Amerika’yı cezalandırır.” diyordu. Scofield, yeni uydurduğu İncil’in astronomik tirajları sayesinde de büyük telif geliri elde ederek, çeşitli şehirlerde çok sayıda gayrimenkul sahibi olmuştu.

TEK DERTLERİ İSRAİL

Özetle ABD’deki Siyonist lobinin de büyük desteğiyle kıtadaki birkaç nesli, mevcut “İnciller”i de çarpıtarak, yeni bölümler ekleyerek bir nevi efsunlayan Evanjelik akım, ABD’yi adeta esir almış durumda. Zaten Trump’ın daha ilk görev döneminde, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyıp, Golan Tepeleri’nin İsrail toprağı olduğunu iddia etmesi de ABD’nin bu konudaki “hacir altında” olma gerçeğinden kaynaklanmaktaydı. Keza, Avrupa kıtasındaki devletlerin yöneticilerinin ezici çoğunluğu da benzer inanışta / görüşte. Yönetici takımıyla, fanatik taban sosyolojisiyle Atlantik’in iki yakasındaki bu kitleye göre, İsrail amacına ulaşamazsa Darby’nin kehanetleri boşa düşecek. Boşa düşünce de “Hz. İsa yeryüzüne inemeyecek, dolayısıyla kıyamet de kopamayacak (!)”

VİCDANSIZLIĞIN ARKASINDA KENDİNİ BİR AN ÖNCE KURTARMA UMUDU VAR

Evanjelik yöneticiler ile inanç grubunun çok önemli bir bölümünün, son olarak 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Filistin’e yönelik soykırım saldırıları karşısında -bir kez daha- her türlü ahlaki kayıttan azade bir şekilde duyarsız kalmalarının temelinde de bu problemli inancın yattığı düşünülüyor. Keza, dünyanın başka birçok noktasında da Batı başkentlerinin, müdahale edebileceği pek çok savaş ve çatışma için inatla parmak kıpırdatılmaması da kuvvetle muhtemel yine aynı düşünceden kaynaklanıyor. “Tanrı’yı kıyamete zorlamak” da (Armageddon) denilen bu yaklaşıma göre, dünyada kaos ne kadar çok ve çabuk olursa kıyamet o kadar hızlı yaklaşacak, Evanjelikler de kıyamet kopmadan kısa bir süre önce yer çekiminden kurtulup göğe yükselecek!

AMERİKAN LAİKLERİ İSYANLARDA: TRUMP, PAPAZLARIN BAŞKOMUTANI

Beyaz Saray’daki Evanjelik yemin töreni, ABD’nin laik çevrelerinde tam da beklendiği gibi büyük bir tepkiye yol açtı. ABD’nin en güçlü laik kuruluşlarından biri olan Freedom From Religion Foundation (Dinden Özgürleşme Vakfı) bu yemini, “Hristiyan Milliyetçiliği’nin Manifestosu” olarak tanımladı. Ülke laiklerinin olaya tam olarak nasıl baktıkları, vakfın başkanı Dan Barker’ın şu sözleriyle ortaya kondu: “Trump, ‘Halkın Başkanı’ olarak değil, ‘Papazların Başkomutanı’ olarak yemin etti. Jefferson’ın ördüğü o duvar, artık bir kilise kulesine dönüşmüştür.” ABD’nin Kurucu Babaları’ndan olan, üçüncü başkan Thomas Jefferson, din ile devlet işleri arasına duvar çekilmesi görüşünü savunmuştu.

