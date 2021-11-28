Bursa'da Osmanlı döneminden kalma üzeri altın işlemeli tabanca 10 bin dolara alıcı bekliyor.

Bursa'da uzun yıllar antikacılık yapan Nuri Yıldırım, Osmanlı devrinden kalma altın kakmalı silahı satışa çıkardı.

"SİLAH YAKLAŞIK 200 YILLIK"

Yıldırım, "Bu silah Osmanlı döneminden kalma. Üzeri tamamen altın işlemeli. Bu silahın üzerinde, silahı yapan ustanın tuğrası ve mührü bulunmaktadır. İki tarafı da mühürlü. Elimde bulunan bu silah, tahminimce 200 yaşına yakın. Silahın her tarafı orijinal. Bu silah altın işlemeli ve çok nadide bir parça" dedi.

Osmanlı döneminden kalma altın işlemeli silah, 10 bin dolara alıcı bekliyor - Video

FİYATI 10 BİN DOLAR

Silahı 10 bin dolardan satacağını anlatan Yıldırım, "Bu silahın fiyatı ise 10 bin dolar. Bu ürün koleksiyonluk bir parça. Bu silah bana esnaf bir arkadaşımdan geldi. Ben işçiliğine hayran kalıp bu silahı almıştım" dedi.