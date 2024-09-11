Sevan Nişanyan: Atatürk olmasa da Kurtuluş savaşı kazanılırdı Gazeteci Sevan Nişanyan, Atatürk olmadan da Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı'nın kazanılabileceğini savundu.

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Haber Merkezi

Kemalizm'e ve Türkçülüğe karşı tavrıyla bilinen, bir süredir Yunanistan'da yaşayan gazeteci Sevan Nişanyan, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Atatürk olmasa Kurtuluş savaşı kazanılır mıydı

YouTube kanalında takipçilerinin sorularını yanıtlayan Nişanyan, Anadolu'da Atatürk'ün yer almadığı bir Kurtuluş Savaşı'nın kazanılabileceğini söyledi.

"OSMANLI DEVLETİ, SAVAŞ KÜLTÜRÜ OLAN BİR ÜLKEYDİ"

Nişanyan'ın çok tartışılacak o açıklamaları şöyle:

Bu konuda en ufak bir kuşku yok. Osmanlı Devleti, 600 senelik imparatorluk belleği olan bir devlet. Kültürünün ana direği savaş olan bir ülke. Yunanistan ise saçma sapan bir ülke. Modern tarihte hiçbir savaş kazanmamış, 3 kişi bir araya gelirse 5 ayrı siyasi parti doğuran bir toplum. Yani Türkiye'nin hiçbir şey yapmasına gerek yok. Yeterince beklesen, kendi aralarında savaşırlar, sen de armut toplar girip toplarsın.

"NASIL OLSA İNGİLİZ ARKAMIZDA DİYEN YUNAN, UKRAYNA GİBİ ÇIKTI"

Savaştan sonra dağılmış ve yerle bir olmuş haliyle dahi Türkiye, nüfus olarak Yunanistan'ın 4-5 katıydı. Ekonomik olaraktan da Yunanistan'dan büyüktü. Artı savaş, Türkiye'nin sahasında oynanıyordu.



Yunanistan'ın tek şansı, batılıların ciddi bir askeri destek vermesiydi. Buna kanarak, 'Nasıl olsa İngilizler arkamızda' diyerek, Küçük Asya macerasına giriştiler. Aradan birkaç ay geçince görüldü ki tıpkı Ukrayna gibi çıktılar. Aslansın kaplansın deyip silah gönderdiler. Artık ondan sonra şansın yaver giderse..

"SONUCU BAŞINDAN BELLİ BİR SAVAŞ"

İngiltere ve Fransa'nın 1919'dan sonra ciddi bir askeri operasyona girecek ne imkanı ne de isteği vardı. Kendi halklarına bunu anlatamazlardı. Dolayısıyla Yunanistan'ı yalnız bıraktılar. Tamamen asimetrik, sonucu en başından belli bir savaş oldu. Türkiye'nin sıkıntısı ekonomik darboğazdı. Bu noktada da Sovyetler Birliği ekonomik paketle yardıma yetişti.

"MUSTAFA KEMAL OLMASA DA TÜRKİYE KAZANIRDI"

Mustafa Kemal'in askeri başarısı nedir, bilmiyorum. Birçok general baştaydı. Başta İsmet İnönü olmak üzere Osmanlı'nın askeri geleneği, Yunanistan'la kıyaslanamayacak düzeyde yüksekti. Yunanlılar operet general ayarında insanlardı. Kendi aralarında da bölünmeler vardı. Anadolu'dan gelen Yunanlılarla da aralarında çatışmalar vardı.



Mustafa Kemal olmasa da Türkiye o savaşı havada karada kazanırdı.