Trabzon’un kurtuluşunun 108. yılı törenlerle anıldı

Trabzon, düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümünü kutladı.

Kutlama programı, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törenle başladı.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Erzincan 3. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon’un ecdat tarafından ilelebet Türk yurdu olarak gelecek nesillere emanet edildiğini vurguladı. Genç, “Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” ifadelerini kullandı.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL

Program kapsamında “Kadim Şehir Trabzon” temalı şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Kıbrıs gazilerinden oluşan “Kahramanlar” korosu konser verdi. Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları ekibi gösteri sunarken Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de oratoryo performansıyla programa renk kattı.

Trabzon’da kurtuluş coşkusu, gün boyu süren etkinliklerle devam etti.