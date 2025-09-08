Van’da Urartulara ait 76 küp gün yüzüne çıkarıldı

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Erek Dağı eteklerinde bulunan Kevenli Kalesi’nde geçen yıl başlatılan arkeolojik kazılar, bu yıl da devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle, Van Müzesi başkanlığında ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Rıfat Kuvanç’ın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalara arkeolog, sanat tarihçisi ve restoratörlerden oluşan uzman ekip katıldı.

ÇİVİ YAZILI 76 PİTHOS BULUNDU

Kale kalıntısının güney kısmında yoğunlaştırılan çalışmalarda, Urartular döneminde yağ, tahıl ve içeceklerin depolandığı çivi yazılı 76 pithos (küp) ortaya çıkarıldı. Alanın, dönemin tahıl ve içecek ambarı olduğu değerlendiriliyor. Ayrıca kaleye sıvı iletimi sağlamak için kullanılan pişmiş toprak künk sistemine ait parçalar da bulundu.

"VAN'DAKİ EN BÜYÜK DEPO MERKEZİ"

Doç. Dr. Rıfat Kuvanç, bu yıl depo alanında çok sayıda yeni pithosla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

Şimdiye kadar 76 pithos tespit ettik. Kevenli Kalesi küçük bir kale olmasına rağmen depolama kapasitesi oldukça yüksek. Van Ovası’ndaki tarımsal ürünlerin depolandığı bir merkez gibi görünüyor. Burası Van için şu ana kadarki en büyük depo merkezi diyebiliriz.

ANTİK DNA ÇALIŞMALARI: SINIRLI SAYIDA TOHUM BULUNDU

Kazı ekibi, bu yıl özellikle arkeobotanik incelemelere ağırlık verdi. Deneme amaçlı açılan bir pithosta sınırlı sayıda tohum bulundu. Diğer pithoslarda da tarımsal kalıntıların araştırılacağı belirtildi. Pithosların üzerinde yer alan çivi yazılı işaretler, depolanan ürünlerin hacimleri hakkında bilgi veriyor.

DUVAR RESİMLERİ VE KÜNK SİSTEMİ

Kazılarda, kerpiç blokların üzerinde siyah ve kırmızı renkte duvar resimleri de ortaya çıkarıldı. Bu buluntular, Kevenli Kalesi’nin renkli duvarlarla süslenmiş önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Ayrıca Ayanis Kalesi’nde görülen künk sistemine benzer bir yapıya ait izlere rastlandı. Ağzı kırılmış bir künk bulundu ancak hattın nasıl devam ettiği henüz belirlenemedi.

URARTU SERAMİKLERİ ARASINDA ASLAN FİGÜRÜ

Kazı çalışmalarında Urartular dönemine ait saray seramikleri de bulundu. Kırmızı renkli bir seramik üzerinde aslan figürü işlendiği tespit edildi.