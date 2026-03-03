Fethiye’de su altındaki 'Kalimçe Harabeleri' sit alanı ilan edildi

Fethiye’nin turistik mahallesi Göcek’te, kordona yakın noktada deniz altında yer alan tarihi kalıntıların korunması için harekete geçildi. Göcek Kültür ve Turizm Derneği ile Göcek Halk Meclisi’nin Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yaptığı başvuru üzerine bölgede inceleme gerçekleştirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, su çekildiğinde kıyıdan da görülebilen ve yöre halkının “Kalimçe Harabeleri” olarak adlandırdığı alan, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

"GÖCEK SADECE TURİZM DEĞİL, TARİH DE BARINDIRIYOR"

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, Göcek’in son yıllarda özellikle deniz turizmiyle öne çıktığını belirterek, bölgenin tarihsel zenginliğine dikkat çekti.

Korunaklı koyların yalnızca günümüzde değil, geçmişte de yaşam alanı olarak kullanıldığını ifade eden Ugan, koylarda, dağlık alanlarda ve deniz altında çok sayıda tarihi kalıntının bulunduğunu söyledi.

Ugan; Yassıcalar, Şeytanlı Ada, Hamam Koyu ve Tersane Koyu gibi noktalarda da arkeolojik izlere rastlandığını dile getirdi.

BİLİMSEL ÇALIŞMA VE KONTROLLÜ TURİZM BEKLENTİSİ

Kalıntıların bilimsel kazı ve araştırmalarla gün yüzüne çıkarılmasını istediklerini vurgulayan Ugan, sit kararının bilinçsiz yapılaşmanın önüne geçeceğini belirtti.

Tarihi ve doğal dokunun korunmasının Göcek’in geleceği açısından kritik olduğunu ifade eden Ugan, alanın sit statüsüne alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ANTİK LİMAN VE LİKYA İZLERİ

Ugan, tarihi haritalarda Göcek’in “Skopea Limanı” olarak geçtiğini, Kalimçe’nin de bu bölgede yer alan bir antik yerleşim olduğunu aktardı. Bölgenin geçmişinin ayrıntılı arkeolojik çalışmalarla netleşeceğini belirtti.

Güneybatı Anadolu’nun tarih boyunca önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını kaydeden Ugan, Likya uygarlığının bölgede iz bıraktığını ifade etti.

Koylar ve adalar sayesinde geçmişte önemli bir ticaret merkezi olduğu düşünülen bölgede, antik kent kalıntıları, su yolları ve sarnıçların günümüze kadar ulaştığına işaret edildi.

Göbün Koyu’nda kiremitten yapılmış su yollarının tarımsal faaliyetlere işaret ettiğini belirten Ugan, Bedri Rahmi Koyu’nda kaya mezarları ve su altında batık yerleşim izleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Uzmanlar, sit kararının ardından bölgenin hem bilimsel hem de turizm açısından daha planlı şekilde değerlendirilebileceğine dikkat çekiyor.