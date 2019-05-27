Tarihi Kars Cezaevi müze olacak

Turizmciler, Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev, Alyoşa Caparidze, Mihail Bagradza, Anton Gabernkorn gibi ünlü Bolşeviklerin bulunduğu Bakü Sosyal Demokrat Örgütü’ne mensup 32 kişinin kaldığı Cezaevi’nin, Kars turizmine kazandırılmasını istiyor.

TARİHİ BİNA KORUNACAK

Çarlık Rusya döneminde cezaevi olarak kullanılan ve sonrasında birtakım değişiklikler yapıldıktan sonra 1918 yılından itibaren de günümüze kadar cezaevi olarak kullanılan Tarihi Kars Cezaevi’nin müzeye dönüşmesini isteyen turizmciler, böylece tarihi binanın da hem değerlendirileceğini hem de koruma altına alınacağını belirttiler.

ÖNEMLİ KİŞİLERİN EŞYALARI SERGİLENECEK

Kars’ta turistik bir otelin müdürlüğünü yapan turizmci Mehmet Duman, “Bildiğiniz gibi artık turizm çeşitliliği o kadar ilerledi ki; insanların yüksek talepleri, geçmişe olan saygınlıkları, kültür ve turizmde birazda farklılıklar kattı. Baktığınızda eski tarihi özelliğe sahip cezaevlerini çeşitli müze olarak kullanılabiliyor. Bunlardan bir örneği Ulucanlar Cezaevi'ni diyebiliriz. Çok yaygın bir şekilde şuan müze olarak kullanılıyor. Ve orada mahkum olarak kalan kişilerin, şuan Türkiye’de gündemde olan veya geçmişte önemli işler başarmış olan insanlar, bunlar milletvekili olabilir, yazarlar olabilir, oyuncular olabilir. Bu tür kişiliklerin geçmişiyle alakalı, kaldığı dönemlerde hangi tarihlerde cezaevinde kaldığına dair bilgiler verecek şekilde, kıyafetleriyle beraber, eğer kitapları varsa yazmış olduğu kitaplarla beraber bunları güncelleyerek müze haline getirilmiş Ulucanlar Cezaevi.” dedi.

STALİN'İN KAYINPEDERİ BURADA YATMIŞ

Ünlü Bolşevik Devrimci Sergey Alliluyev’in, Sovyet Lider Stalin’in kayınpederi olduğunu ve Kars Cezaevinde 1905 yılında yattığına dikkat çeken Duman, “Kars Cezaevi de boşaltılmasından dolayı, yerinin değişmesinden dolayı, bildiğiniz gibi tarihi Çarlık Rus Dönemi'ne dayanıyor. Yani kurulması Çarlık Rus Dönemi'ne dayanıyor. O dönem ki suçlu bulunan, mahkum bulunan Çarlık Ruslara karşı olan kişilerin kalmış olduğu bir noktada, hatta şöyle bir örnekte vermek gerekirse Stalin’in, Sosvyet Lideri Stalin’in kayınpederi, ‘babası’da Kars Cezaevi’nde kalmış. Geçmiş tarihi tarihçilerimiz de araştırırlarsa burada önemli olan şahsiyetleri bir araya getirecek şekilde Kars Cezaevi’ni de bir müze haline getirebiliriz. Veya tarihi yapısından dolayı, geçmişinden dolayı bunu daha farklı kullanabiliriz. Bir kent müzesi haline getirebiliriz. Kars’ın şu an ihtiyacı olan Etnografi Müzesi haline getirebiliriz. Bizim özellikle üzerinde durmamızın temel sebebi Kars Cezaevi’nin tarihi, kültürel miras özelliğine sahip olmasıdır. Bu bağlamda buranın korunup gelecek nesillere de aktarılması, aynı zamanda sürdürülebilir kültür turizme Kars’ta bir katkı sağlamış oluruz.” diye konuştu.

Öte yandan, boşaltıldıktan sonra kapı pencereleri kırılan, duvarları tahrip olan ve içler acısı durumda bulunan Tarihi Kars Cezaevi, kaderine terk edilmiş vaziyette bulunuyor. Tarihi cezaevinin bulunduğu içler acısı durumdan kurtarılmasını isteyen turizmciler, yetkililerin cezaevine önlem almasını istedi.