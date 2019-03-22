taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5865
Euro
6.31905
Altın
1311.67
Borsa
101078.38
Gram Altın
235.463

Tarihten izlerle Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler

“Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler”, dünya tarihine iz bırakmış seyahatleri sürükleyici üslubuyla anlatan, tek solukta okunacak bir kaynak…

Özel İçerik | 22.03.2019 - 15:44..
  1. Haberler
  2. Kitap
Whatsapp ile paylaş

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler

Hiç gidilmemiş yerlerin, görülmemişlerin keşfi kuşkusuz hep heyecan vericiydi ve insanoğlu tarihin her dönemine keşifleriyle izle bıraktı. Yeni yerler bulmak, belki de bazen sadece bir maceranın peşinden sürüklenmek içindi bu seyahatler. “Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler” de, bu seyahatlere tanıklık etsin diye seyahatler ve keşifler hakkında çok satan kitaplarıyla tanınan Peter Aughton tarafından yazıldı…

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler - Peter Aughton

(Peter Aughton)

DÜNYANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN SEYAHATLER

Bu kitap, insanlığın bilgi birikiminin artmasına, coğrafi keşiflerin yapılmasına ve dünya haritasının çıkarılmasına katkıda bulunmuş tüm o büyük seyahatlerin hikayesi. Aughton, Fenikelilerden Polinezyalılara, Bartholomeu Dias’dan Vasco da Gama’ya, Amerika’nın keşfinden dünyanın çevresinin ilk kez dolaşılmasına, Francis Drake’in Golden Hind gemisiyle yaşadığı maceralardan gerçek Robinson Crusoe’nun öyküsüne, Darwin’in Beagle ile seyahatinden Scott, Amundsen ve Shackleton’ın kutuplardaki keşiflerine kadar dünyanın çehresini değiştirmiş pek çok seyahati ve onların kahramanlarını konu edinmiş. Seyyahlar da günlükleri be seyir defterleri aracılığıyla anlatıma doğrudan katılıyorlar. Ayrıca haritalar ve daha pek çok görsel malzeme de onlara eşlik ediyor.

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler, tarihi bir kaynak ve bunun yanında su gibi akıp gidiyor…

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler - Peter Aughton

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler

Peter Aughton

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 376

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gezici araştırmanın son anketi

Gezici araştırmanın son anketi

268
Dolar 5.60'ı test etti

Dolar 5.60'ı test etti

340
Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

Survivor yarışmacısı tepkiler üzerine hesaplarını gizledi

161
Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

Senegalli yolcuya 'terörist misin' diye sordu

587
Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

Şanlıurfa'dan çıkan araç direkt Avrupa'ya gidebilecek

138
Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

Albay İrevül'ün tepkisine destek geldi

495
Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

Ardern, Hz. Muhammed'in hadisi ile acısını anlattı

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir