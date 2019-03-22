Tarihten izlerle Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler

Hiç gidilmemiş yerlerin, görülmemişlerin keşfi kuşkusuz hep heyecan vericiydi ve insanoğlu tarihin her dönemine keşifleriyle izle bıraktı. Yeni yerler bulmak, belki de bazen sadece bir maceranın peşinden sürüklenmek içindi bu seyahatler. “Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler” de, bu seyahatlere tanıklık etsin diye seyahatler ve keşifler hakkında çok satan kitaplarıyla tanınan Peter Aughton tarafından yazıldı…

(Peter Aughton)

DÜNYANIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN SEYAHATLER

Bu kitap, insanlığın bilgi birikiminin artmasına, coğrafi keşiflerin yapılmasına ve dünya haritasının çıkarılmasına katkıda bulunmuş tüm o büyük seyahatlerin hikayesi. Aughton, Fenikelilerden Polinezyalılara, Bartholomeu Dias’dan Vasco da Gama’ya, Amerika’nın keşfinden dünyanın çevresinin ilk kez dolaşılmasına, Francis Drake’in Golden Hind gemisiyle yaşadığı maceralardan gerçek Robinson Crusoe’nun öyküsüne, Darwin’in Beagle ile seyahatinden Scott, Amundsen ve Shackleton’ın kutuplardaki keşiflerine kadar dünyanın çehresini değiştirmiş pek çok seyahati ve onların kahramanlarını konu edinmiş. Seyyahlar da günlükleri be seyir defterleri aracılığıyla anlatıma doğrudan katılıyorlar. Ayrıca haritalar ve daha pek çok görsel malzeme de onlara eşlik ediyor.

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler, tarihi bir kaynak ve bunun yanında su gibi akıp gidiyor…

Dünyanın Çehresini Değiştiren Seyahatler

Peter Aughton

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 376

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Damla Karakuş

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