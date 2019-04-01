taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.66335
Euro
6.37425
Altın
1289.665
Borsa
92245.42
Gram Altın
235.144

Tarıma dayalı yatırım projelerinin süresi uzatıldı

Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi için 1 Ağustos 2019 tarihine kadar süre verildi.

AA | 01.04.2019 - 10:36..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarıma dayalı yatırım projelerinin süresi uzatıldı

1 AĞUSTOS'A KADAR SÜRE UZATILDI

Bu tebliğe göre, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin inşaası ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı gibi yatırımların da aralarında olduğu, tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma tarihi 1 Nisan 2019 yerine 1 Ağustos 2019 olarak belirlendi.

Tarıma dayalı yatırım projelerinin süresi uzatıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

YSK'nin verilerine göre İmamoğlu önde

668
CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

CHP ile AK Parti'den İstanbul açıklamaları

596
CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

CHP'lilerin hedefinde yeniden Buket Aydın var

280
Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşmasını yaptı

417
Ankara'da seçim sonuçları

Ankara'da seçim sonuçları

184
Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

Bayram Şenocak: 3870 oy farkla Yıldırım kazandı

181
İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz oylar incelenecek

İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz oylar incelenecek

146
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir