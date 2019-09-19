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Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Bir kişi tartıştığı karısı ve oğluna sokak ortasında silahlı saldırıda bulundu.

DHA | 19.09.2019 - 02:53..
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İstanbul Eyüpsultan'da saat 00.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Barbaros Caddesi'nde silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre Ahmet İ. ile eşi Nazlı İ. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Eşi tarafından darp edilen Nazlı İ. evden çıkarak aynı cadde üzerinde bulunan akrabalarının evine sığınmak istedi.

KARDEŞİNİN EVİNİN ÖNÜNDE OĞLU İLE KAVGA ETTİ

Eşinin peşini bırakmayan Ahmet İ. kardeşinin evinin önünde oğlu Ufuk İ. ile de kavga etti. Oğlunun bıçak çekmesi üzerine daha da öfkelenen Ahmet İ. oğlu ve eşin üzerine ateş açtı.

BACAĞINDAN VURULDU


Eşinden kaçarak akrabalarına sığınmak isteyen Nazlı İ. bacağından vurularak yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Nazlı İ. tedavisinin yapılması için Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğlu Ufuk İ. ise olaydan yara almadan kurtuldu. 

GÖZALTINA ALINDI

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede ekipler tarafından yakalanan Ahmet İ. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

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