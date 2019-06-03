Tatilciler 43 ilin geçiş noktasını kilitledi

43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük tatilde 43 ilin bağlantı noktasındaki ilde 'kilit kavşak' denilen bölgede, trafik denetimleri devam ediyor.

Günlük yaklaşık 100 bin aracın geçtiği Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

HAVA VE KARADAN TAKİP

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor.

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu