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Tatilciler İstanbul trafiğini özledi

Bayram tatilinde yola çıkanlar trafikten şikayetçi oldu. Bir tatilci, trafiği İstanbul'da E-5 Karayolu ile kıyaslayarak " E-5 en azından akıyordu" diyerek yol çilesini dile getirdi.

İHA | 02.06.2019 - 16:15..
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Tatilciler İstanbul trafiğini özledi

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler Bolu geçidinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Tatilciler İstanbul trafiğini özledi

Özellikle Batı illerinden Karadeniz’e giden tatilcilerin oluşturduğu trafik nedeniyle, Gerede D-100 Karayolu Karadeniz Bağlantı Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan araç trafiği nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Tatilciler İstanbul trafiğini özledi VİDEO

Tatilciler İstanbul trafiğini özledi

"İSTANBUL'DA E-5 DAHA GÜZEL"

Bir tatilci  İstanbul'dan kaçıp Karadeniz'e doğru tatile çıktığına pişman oldu. Tatilci buradaki trafiği İstanbul'un trafiği ile kıyaslayarak " E-5 buradan daha güzel, hiç olmazsa akıyordu" diyerek tepki gösterdi.

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