Ramazan Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler Bolu geçidinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Özellikle Batı illerinden Karadeniz’e giden tatilcilerin oluşturduğu trafik nedeniyle, Gerede D-100 Karayolu Karadeniz Bağlantı Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan araç trafiği nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

Tatilciler İstanbul trafiğini özledi VİDEO

"İSTANBUL'DA E-5 DAHA GÜZEL"

Bir tatilci İstanbul'dan kaçıp Karadeniz'e doğru tatile çıktığına pişman oldu. Tatilci buradaki trafiği İstanbul'un trafiği ile kıyaslayarak " E-5 buradan daha güzel, hiç olmazsa akıyordu" diyerek tepki gösterdi.