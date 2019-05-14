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Köpeği çekiciye bağlayıp sürükledi

Adana'da komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeğini çalıştığı şirketin çekicisinin arkasına zincirle bağlayarak sürükleyen şoför, "Ceza vermek istedim" dedi.

DHA | 14.05.2019 - 12:21..
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Adana'da özel bir şirkete ait çekicinin arkasına zincirle bağlanarak sürüklenen köpeğin, içler acısı hali, görenleri isyan ettirdi.

Otomobille çekicinin önünü kesenler, şoförle tartışmaya başladı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşılan olayda, köpeğin kanlar içerisinde olduğu görüldü. İsmi açıklanmayan şoförün, köpeğin kendisine ait olduğunu, komşularının tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle böyle bir ceza vermek istediğini savunduğu öğrenildi.

Sosyal medyada hızla yayılan olaya vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Tavuklara saldıran köpeği çekici arkasında sürükledi VİDEO

Köpeği çekiciye bağlayıp sürükledi

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