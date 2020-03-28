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Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor

Asya ülkesi Tayland, koronavirüse karşı alınan tedbirleri uygulayarak virüsün yayılmasını engelliyor.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 09:49..
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Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor

Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi için alınan en önemli önlemlerden biri sosyal mesafe kuralı.

Türkiye, sık sık uyarılarda bulunarak vatandaşların evden çıkmamasını ve sosyal mesafe kuralına uymasını istiyor.

BİZ DE YAPABİLİRİZ

Koronavirüsün görüldüğü ülkelerden biri olan Tayland'da da insanlara sosyal mesafe kuralının önemi anlatıldı.

Uyarıların ardından başkent Bangkok'taki bir AVM'de çekilen fotoğrafta insanları uyarıyı dikkate aldığını gözler önüne serdi.

AVM'de yemek sırasında bekleyen insanlar aralarında mesafeler bıraktı.

Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor

TAYLAND'DAKİ KORONA VAKALARI

Koronavirüsün görüldüğü ilk ülkelerden biri olan Tayland'da  1.136 tanı var. Ölü sayısının 5 olduğu ülkede 97 kişi iyileşti.

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