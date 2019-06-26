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Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

Taylandlı Chisa Chairattanaphiphat, Japonya'da dil okulunda tanıştığı Çanakkaleli gençle dünyaevine girdi.

AA | 26.06.2019 - 01:19..
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Eceabat ilçesi Seddülbahir köyünde yaşayan Şafak Fındık, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda bilgisayar programcılığı öğrenimi görürken dil eğitimi için bir yıllığına Japonya'ya gitti.

Fındık ile kendisi gibi dil eğitimi için bu ülkede bulunan Taylandlı Chisa'nın arkadaşlıkları bir süre sonra aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren çift, geçen aralık ayında bu yolda ilk adımlarını atarak Tayland'da nişanlandı.

 

Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

KÖY MEYDANINDA DÜĞÜN YAPTILAR

Türk usulü düğün için hazırlıklara başlayan çift, Eceabat'ta kuaför, fotoğraf çekimi, araç süslenmesi gibi hazırlıklarını tamamlayıp Seddülbahir'e geçti.

Chisa ve Şafak, köy meydanında yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Türk ve Taylandlı dünür aileler, düğünde gelin ve damatla dans etti, davul ve klarnet eşliğinde oynadı.

Davetliler, düğünde Chisa ile hatıra fotoğrafı çektirdi, öz çekim yaptı.

Tayland'dan Çanakkale'ye gelin geldi

"BİR TÜRK'LE EVLENECEĞİMİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Şafak Fındık, bir düğün de Tayland'da yapacaklarını söyledi.

Damadın yakınları ve arkadaşları tarafından "Sıla" ismiyle çağrılan Chisa da "Bir Türk'le dünyaevine gireceğimi daha önce hiç düşünememiştim. Çok mutluyum." dedi.

Kısa zamanda köy halkının sevgisini kazanan Chisa, eşi Şafak Fındık ile Seddülbahir köyündeki evlerinde yaşamaya karar verdi.

Fındık, eşiyle buradaki hayatını tarım ve balıkçılık yapıp internetten Japonca dil eğitimi vererek sürdürmeyi planlıyor. Chisa ise internet üzerinden Japonlara Tayland dilini öğretecek.

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