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TBMM’ye girmeyen çalışan teröristler adliyede

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girmeye çalışan ve yakalanan DHKP-C terör örgütü üyesi 2 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

İHA | 22.05.2019 - 10:45..
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Ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C’li, Meclis çalışanını rehin almak isterken etkisiz hale getirilmişti.

TBMM'YE GİRMEYE ÇALIŞAN TERÖRİSTLER BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret edeceklerini söyleyerek TBMM ziyaretçi kabul salonuna gelen biri kadın 2 DHKP-C’li, Meclis çalışanını rehin almak isterken güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti. Bugün sabah saatlerinde adliyeye getirilen 2 terörist, hakim karşına çıkacak.

TBMM’ye girmeyen çalışan teröristler adliyede

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