TBMM’ye girmeyen çalışan teröristler adliyede

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Lise öğrencilerinin yerli ve milli buluşları

Türkiye son zamanlarda yerli ve milli icatlarda büyük bir ivme kazandı. Bu yükselişe en büyük katkıyıda lise öğrencileri sağlıyor. Liselilerin teknoloji alanına gösterdikleri ilgi ise takdire şayan.