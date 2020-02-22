Tedavisi tamamlanan bir kişide tekrar koronavirüs çıktı

Çin medyasının aktardığına göre, Çengdu kentinin hastanelerinden birinde tedavisi başarıyla tamamlanan ve taburcu edilerek evinde karantinası devam eden vatandaşın testleri tekrar pozitif çıktı.

DİĞER AİLE FERTLERİNDE TARAMA YAPILACAK

Hastanın yeniden tedavi altına alındığı bildirilirken yerel yetkililerden biri, “Henüz bu hastanın ailesini diğer fertlerinin de hastalığa yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor. Analiz sonuçları alınır alınmaz, bilgi vereceğiz.” dedi.

ESKİ STANDARTLARA UYGUN TEDAVİ EDİLDİ

Eski standartlara uygun olarak tedavi edilen vatandaşın tekrar koronavirüs yakaladığı 19 Şubat’ta ortaya çıktığı ifade edildi.