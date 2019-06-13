Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesince, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli 6 dalgıç, deniz dibi temizliği yaptı.

DENİZDEN ÇIKANLAR ŞAŞIRTTI

Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen etkinlikte denizde temizlik yapan dalgıçlar, çeşitli atık malzemeleri kıyıya çıkardı. Marmara Denizi'nin dibinde yapılan temizlikte 15 adet otomobil lastiği, su şişesi, alkol şişeleri, tabure, sandalye, metrelerce ip, musluk, çapa, yemek tabağı, lavabo, kupa gibi onlarca malzeme görenleri hayrete düşürdü.

Tekirdağ'da denizden çıkan utanç tablosu

DALGIÇLAR BELGE ALDI

Belediye Fen İşleri Müdürü Kenan Taşkın yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. 1 saat süren temizlik çalışmaların ardından dalgıçlara teşekkür belgesi verildi.



