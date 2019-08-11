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Tekirdağ'da hayvanlarını kurtarmak isteyen çoban öldü

Tekirdağ'da yolcu treninin çarptığı çoban, hayatını kaybetti. Çobanın, rayların üzerinden geçen büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken trenin altında kaldığı belirtildi.

DHA | 11.08.2019 - 13:13..
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İstanbul'dan Edirne'nin Uzunköprü ilçesine giden 12704 sefer sayılı yolcu treni, Tekirdağ Çerkezköy'de rayların üzerinden büyükbaş hayvanlarını geçirmeye çalışan 20 yaşındaki Kadir Bingöl'e çarptı.

Tekirdağ'da hayvanlarını kurtarmak isteyen çoban öldü

HAYVANLARINI KURTARDI, KENDİSİ TRENİN ALTINDA KALDI

Ağır yaralanan Bingöl, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenirken, yolda hayatını kaybetti. Çobanlık yapan Bingöl'ün, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürmek için tren raylarının üzerinden geçirdiği, bu sırada treni fark ettiği, hayvanlarını kurtardığı, ancak kendisinin altında kaldığı ifade edildi.

Tekirdağ'da hayvanlarını kurtarmak isteyen çoban öldü

POLİSLER TOPLADI

Adı açıklanmayan makinistin, polis tarafından ifadesi alındı. Tren, kazadan 1 saat sonra Uzunköprü'ye hareket etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kadir Bingöl'ün otlattığı hayvanlar, polis ekipleri tarafından toplandı.

Tekirdağ'da hayvanlarını kurtarmak isteyen çoban öldü

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