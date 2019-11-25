Tekirdağ'da kütüphanede dolabın altında kalan çocuk

Tekirdağ Muratlı Kültür Merkezi’nin kütüphane salonunun girişinde, Atatürk İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi M.Ç.’nin üzerine, kütüphane girişinde bulunan eşya saklama dolabı düştü.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan çocuğu, dolabın altından 19 yaşındaki Burak Dinç adlı genç kurtardı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri, kaza bölgesinde incelemede bulundu.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Tedavisi süren 7 yaşındaki öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.