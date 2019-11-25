taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7419
Euro
6.3223
Altın
1455.64
Borsa
105637.06
Gram Altın
269.218
Bitcoin
41378.33

Tekirdağ'da kütüphanede dolabın altında kalan çocuk

Muratlı ilçesinde üzerine eşya dolabı düşen 7 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İHA | 25.11.2019 - 15:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Tekirdağ Muratlı Kültür Merkezi’nin kütüphane salonunun girişinde, Atatürk İlkokulu 2-B sınıfı öğrencisi M.Ç.’nin üzerine, kütüphane girişinde bulunan eşya saklama dolabı düştü.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan çocuğu, dolabın altından 19 yaşındaki Burak Dinç adlı genç kurtardı. Yaralanan çocuk olay yerine gelen ambulansla, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servis'e kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş şube ekipleri, kaza bölgesinde incelemede bulundu.

Dolabın altında kalan çocuk hastanelik oldu -1

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Tedavisi süren 7 yaşındaki öğrencinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olaya ilişkin ise soruşturma başlatıldı.

Dolabın altında kalan çocuk hastanelik oldu -2

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

Konya Valisi: Kızdığım kişi gazeteci

631
15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

15 Temmuz'dan bu yana işten çıkarılan hakim ve savcılar

101
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da

270
İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

İran ülkesindeki eylemler için Suudi Arabistan'ı suçladı

72
Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

Ankara'daki S-400 testinden ilk görüntüler

139
Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

Diyanet'ten din çalışanları maaşı faizsiz bankayla alsın talimatı

494
Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir