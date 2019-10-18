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Tekirdağ'da sahte içki operasyonu

Düzenlenen operasyonda bir ton 125 litre sahte içki ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İHA | 18.10.2019 - 21:44..
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde düzenlenen operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Marmaraereğlisi ve Ergene ilçelerinde sahte içki üretildiğini tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir ton 125 litre sahte içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da bir ton 125 litre sahte içki ele geçirildi VİDEO

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