Ramazan Bayramı için tatilciler, deniz sezonunu açmak için kıyı kesimlere akın ediyor. İstanbul'a yakın yerlere gitmek isteyenlerin ise tercihi, Marmara Denizi'nde bulunan Avşa Adası oldu.

SAATLERCE BEKLİYORLAR

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden birçok tatilci vatandaş, Tekirdağ feribot iskelesinde saatlerce bekliyor.

Tekirdağ'da tatilcilerin yol çilesi bitmiyor VİDEO



1 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU

Bayram yoğunluğu nedeniyle Marmara ve Avşa Adası'na gitmek isteyen birçok vatandaş, bunaltıcı sıcaklar altında saatlerce bekliyor. Tatilciler nedeniyle Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan feribot iskelesinde, yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

"2 BUÇUK SAATTİR YOLDAYIZ"

Kuyrukta bekleyen tatilci vatandaşlardan Beytullah Durmuş, “Biz İstanbul Küçükçekmece’den geliyoruz. Avşa’ya doğru tatile çıkıyoruz. 2 buçuk saattir bekliyoruz. Otoparkta yok ki buradan yaya olarak geçelim. Mecbur bekliyoruz. Allah’tan ek sefer yaptılar onu bekliyoruz.” dedi.