Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde bir aracı şüpheli bularak durdurdu. Araçta arama gerçekleştirildi.

1 KİLOGRAM EROİN VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

O an araçta bulunan E.S., İ.O. ve Y.A. isimli şahıslar üzerinde de gerçekleştirilen arama neticesinde 1 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 29 fişek ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen uyuşturucu ve silaha el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.