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Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonu

Şüphe üzerine durdurulan araçta bulunun E.S., İ.O. ve Y.A. isimli şahıslar üzerinde 1 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 29 fişek bulundu.

İHA | 23.07.2019 - 16:24..
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ-İstanbul yolu üzerinde bir aracı şüpheli bularak durdurdu. Araçta arama gerçekleştirildi.

1 KİLOGRAM EROİN VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

O an araçta bulunan E.S., İ.O. ve Y.A. isimli şahıslar üzerinde de gerçekleştirilen arama neticesinde 1 kilogram eroin, 1 adet ruhsatsız silah ve silaha ait 29 fişek ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ele geçirilen uyuşturucu ve silaha el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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