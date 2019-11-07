Tekne turu yapan turistler ceset gördü

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde birkaç yerli turist, tekne ile gezintiye çıktı.

Bu anları kayıt altına alan turistler, korkunç bir manzara ile karşılaştı.

CANSIZ MANKEN SANDILAR

Suyun üstünde insana benzeyen bir şey fark eden turistler, ilk önce bunun suya atılmış bir plastik manken olduğunu düşündü. Teknenin yaklaşmasıyla sudaki cismin, ceset olduğu anlaşıldı.

Manzarayı çekerken su üstündeki cesedi fark ettiler İZLE

CESEDİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine giden ekipler, sudaki cesedi çıkarıp morga kaldırdı. Burada yapılan incelemede cesedin, 28 Eylül'de kaybolan Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Ramazan Akgöz'e ait olduğu belirledi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNULMUŞ

Şanlıurfa merkezdeki bir yurtta kaldığı öğrenilen Ramazan Akgöz’ün, 28 Ekim'de ortadan kaybolduğu ve ailesinin polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Güvenlik güçleri, Akgöz’ün nasıl öldüğünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YAKINLARI TESLİM EDİLDİ

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenaze, Gaziantep’te defnedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.