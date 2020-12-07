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    10 bin katrilyon dolarlık göktaşı Dünya'ya en yakın konumuna geldi

    Değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 isimli göktaşı, Dünya'ya en yakın konumuna ulaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 11:37
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 11:40
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    10 bin katrilyon dolarlık göktaşı Dünya'ya en yakın konumuna geldi

    NASA, değeri 10 bin katrilyon dolar olan ve üzerinde bolca altın, platin, nikel, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenlerin bulunduğu Psyche 16 isimli göktaşına yolculuk edebilmek için, geçtiğimiz mart ayında SpaceX ile anlaşmıştı.

    NASA, Mars ve Jüpiter arasında bulunan "Psyche 16" göktaşını incelemek için 2022 yılında bir araç göndermeyi planlıyor. Ancak 2022 yılına kadar beklemek istemeyen gökbilimcilerin eline harika bir fırsat geçti.

    DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMA GELDİ

    Psyche 16 Güneş ve Dünya ile aynı hizaya geldi ve gezegenimize en yakın konuma ulaştı. Bu sayede gök cismi ile Dünya ile arasındaki mesafe 1,6 astronomik birime kadar indi. (1 astronomik birim: Güneş ile Dünya arasındaki mesafe)

    Bu sayede bilim insanları, bu değerli göktaşını daha yakından inceleme fırsatına sahip olacak.

    goktasi

    Öte yandan NASA'nın 2022 yılında söz konusu göktaşına göndereceği uzay aracı, 2024 yılından itibaren göktaşını uzaktan izleyecek ve 2026 yılında hedefine varacak.

    Uzay madenciliğine atılan dev bir adım olan söz konusu proje üzerinde çalışmalarına devam eden NASA, aracın yapımına ise aylar önce başladı.

    Instagram: @eshteknoloji

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