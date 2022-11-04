Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Dünyanın en değerli markaları belli oldu

Teknoloji devi Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. İşte en değerli markalar...

Dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketlerinden biri olan Interbrand, dünyanın en değerli markalarını içeren "best global brands" raporunu yayınladı.

Interbrand'in sıralamasında yer alan markaların toplam değeri yüzde 16 oranında artarak 3,1 trilyon dolara ulaştı.

Şirket, dünyanın en değerli markalarını belirlerken davranışa dayalı modeller ile finansal modellerin birleşimiyle oluşturdukları dört aşamalı (finansal tahmin, markanın gücü, markanın rolü, marka değeri) karma bir yöntem kullanıyor.

Apple, üst üste 10. kez en değerli marka oldu

Teknoloji devi Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. Şirketin marka değeri, geçen yıla göre yüzde 18 artışla 482,2 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en değerli markalarını içeren "best global brands" raporuna göre, en değerli 10 marka şöyle: