Petrol
96.6
2.04%
Euro
18.2057
0.15%
Dolar
18.6156
0.00%
Altın
986.36
1.12%
Borsa
4153
1.16%
Bitcoin
386.789
1.17%
BTXN Coin
10.28
1.98%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Dünyanın en değerli markaları belli oldu

    Teknoloji devi Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. İşte en değerli markalar...
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dünyanın en değerli markaları belli oldu

    Dünyanın önde gelen marka danışmanlık şirketlerinden biri olan Interbrand, dünyanın en değerli markalarını içeren "best global brands" raporunu yayınladı.

    Interbrand'in sıralamasında yer alan markaların toplam değeri yüzde 16 oranında artarak 3,1 trilyon dolara ulaştı.

    Şirket, dünyanın en değerli markalarını belirlerken davranışa dayalı modeller ile finansal modellerin birleşimiyle oluşturdukları dört aşamalı (finansal tahmin, markanın gücü, markanın rolü, marka değeri) karma bir yöntem kullanıyor.

    Apple, üst üste 10. kez en değerli marka oldu

    Teknoloji devi Apple, üst üste onuncu kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. Şirketin marka değeri, geçen yıla göre yüzde 18 artışla 482,2 milyar dolara ulaştı.

    Dünyanın en değerli markaları belli oldu #1

    Dünyanın en değerli markalarını içeren "best global brands" raporuna göre, en değerli 10 marka şöyle:

    • Apple - 482.2 milyar dolar
    • Microsoft - 278,3 milyar dolar
    • Amazon - 274.8 milyar dolar
    • Google - 251,75 milyar dolar
    • Samsung - 87,68 milyar dolar
    • Toyota - 59.76 milyar dolar
    • Coca-Cola - 57.53 milyar dolar
    • Mercedes-Benz - 56,1 milyar dolar
    • Disney - 50,3 milyar dolar
    • Nike - 50,29 milyar dolar

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!
    Advertorial

    Bu kripto para onun hayatını değiştirdi!

    İzmir'deki depremde minare hasar aldı
    Gündem

    İzmir'deki depremde minare hasar aldı

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 4 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Görüş Bildir