14 yaşındaki genç, kalp sorunlarını 7 saniyede tespit eden uygulama geliştirdi

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Teksas'ın Frisco kentinden 14 yaşındaki dahi Siddarth Nandyala, sağlık teknolojisinde devrim yaratabilecek "Circadian AI" adında bir akıllı telefon uygulaması geliştirdi.

Bu yenilikçi uygulama, kalp seslerini kaydedip bulut tabanlı bir makine öğrenmesi modeliyle analiz ederek kalp hastalıklarının erken belirtilerini sadece yedi saniyede tespit edebiliyor.

VERİLER TOPLADI, UZMANLARLA ÇALIŞTI

Nandyala, yapay zekayı insanlığın yararına kullanma ve sağlık sistemini dönüştürme arzusundan ilham alarak yola çıktı.

ABD ve Hindistan'daki hastanelerden aylarca veri toplayan genç dahi, uygulamasını geliştirmek için tıp uzmanları ve hastalarla birlikte çalıştı.

Uygulama, aritmileri (düzensiz kalp atışları), kalp yetmezliğinin erken belirtilerini, koroner arter hastalığı göstergelerini ve kalp kapakçıklarındaki anormallikleri tespit edebiliyor.

Bu, özellikle erken teşhisin hayat kurtardığı kalp hastalıklarında büyük bir potansiyel taşıyor.

DOĞRULUK ORANI YÜZDE 96'NIN ÜZERİNDE

Circadian AI uygulamasının geliştirme sürecinde ABD'de yaklaşık 15 bin, Hindistan'da ise yaklaşık 3 bin 500 hastanın katıldığı klinik çalışmalar yapıldı.

Uygulama, bu kapsamlı denemeler sırasında kalp anormalliklerini tespit etmede yüzde 96'nın üzerinde etkileyici bir doğruluk oranına ulaştı.

Bu yüksek doğruluk, uygulamanın güvenilir bir ön tarama aracı olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Uygulama, özellikle hizmete erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerini iyileştirme potansiyeli nedeniyle tıp uzmanlarından övgü topladı.

GELECEK PLANLARI

Şu anda Circadian AI, eğitimli personel tarafından klinik ortamlarda kullanılmak üzere tasarlandı.

Nandyala, uygulamanın bir ön tarama aracı olduğunu ve EKG gibi geleneksel tanı yöntemlerinin yerini almadığını, ancak bu yöntemlere yönlendirmede kritik bir rol oynayabileceğini vurguladı.

Henüz genç yaşına rağmen Teksas Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi okuyan Nandyala'nın önceki başarıları arasında düşük maliyetli bir protez kol ve öğrenciler için bilim kitleri üreten bir girişim de bulunuyor.