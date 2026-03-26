Muş'ta buğday tarlaları drone'larla gübreleniyor: Teknolojiyle verim artıyor

Muş’ta Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi, boy atma aşamasındaki buğday tarlalarında ezilmeyi önlemek ve tasarruf sağlamak amacıyla zirai insansız hava araçlarıyla gübreleme yapıyor. İşletme, 42 bin dekarlık alanda 12 drone ile çalışmaları yürütüyor.

VERİM KAYBI SIFIRA İNDİ

Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf Yavuz, drone'la yapılan gübrelemenin, traktörle yapılan uygulamaya kıyasla verimi artırdığını ve ürün kaybını sıfıra indirdiğini belirtti. Yavuz, "Traktörün tekerlek izleri buğday verimini olumsuz etkiliyor. Drone'lar, arazinin zorlandığı alanlarda da gübreleme yapabiliyor." dedi.

TEKNOLOJİYLE AVANTAJ SAĞLANIYOR

Her drone'a bir seferde 45 kilogram gübre yüklendiğini ifade eden Yavuz, şunları ekledi:

Bu teknoloji, zorlu iklim koşullarında uygulama kolaylığı sağlıyor, ürün zayiatını en aza indiriyor ve daha bol, kaliteli ürün elde etmemizi mümkün kılıyor.