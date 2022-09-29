17 yaşındaki hacker, GTA 6 suçlamalarını reddetti

GTA 6 sızıntılarıyla ilişkili olarak tutuklanan 17 yaşındaki genç, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Bilgisayar korsanları, GTA 6 oynanış videoları ve ekran görüntülerini birkaç gün önce internete sızdırmıştı.

GTAForums'da teapotuberhacker ismiyle yer alan hacker, ayrıca projenin kaynak kodunun 10 bin satırını da yayınladı.

YouTube ve Twitter başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan görüntüler; yeni karakter animasyonlarını, oyuncu olmayan karakterin etkileşimlerini, bir restoran soygununu ve polisle çatışma sahnelerini gösteriyor.

GTA 6 oynanış görüntüleri sızdırıldı ViDEO

Uber, GTA 6 sızıntısından kendilerini hackleyen meşhur ‘Lapsus$’ hacker grubunun sorumlu olabileceğini söylemiş ve daha sonra FBI, grubun 17 yaşındaki liderinin peşine düşmüştü.

17 yaşındaki genç, Oxfordshire'da İngiliz polisi tarafından geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

Suçlamaları reddetti

Bilgisayar korsancılığı ile suçlanan 17 yaşındaki genç için savcı, Microsoft ve Uber şirketlerini hackleyerek fidye için rehin tuttuğunu iddia etti.

Genç, 27 Eylül 2022 tarihinde mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Hakim, davayı erteleyerek bir üst mahkemeye taşıdı.

Lapsus$ hacker grubu son zamanlarda oldukça aktif

Daha önce Microsoft’un 37 GB boyutunda kaynak kodlarını sızdıran Lapsus$ grubu, Samsung ve Ubisoft gibi dev şirketlerin de verilerini ele geçirmişti.