2020 iPhone SE, eski iPhone SE ile hız testine girdi

Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone SE modeli ile 2016'da tanıtılan iPhone SE ile karşılaştırıldı.

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtılmıştı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE modelinin sahip olduğu özellikler ve fiyatı her ne kadar bazı kullanıcıları memnun etmese de telefon, AnTuTu'dan 492 bin 166 puan alarak iPhone XS Max modelini geçmeyi başarmıştı.

Peki yeni iPhone SE modeli, 2016 yılında tanıtılan iPhone SE modelinden ne kadar hızlı?

Bu sorunun cevabını arayan iAppleBytes YouTube kanalı, yeni ve eski iPhone SE modellerini karşılaştırdı. Çeşitli uygulamaların açılış hızları ve işlemci performanslarının yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



