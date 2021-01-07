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    2020 yılının en iyi Android telefonları belli oldu

    Popüler akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, 2020'nin en güçlü Android akıllı telefonlarını açıkladı. İşte geçtiğimiz yıla damga vuran 10 akıllı telefon.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 14:22
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    2020 yılının en iyi Android telefonları belli oldu

    Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor.

    Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, 2020 yılının en yüksek puan alan Android akıllı telefonlarını açıkladı.

    Qualcomm'un Snapdragon ve Huawei'nin Kirin işlemcilerinin damga vurduğu listeye gelin daha yakından bakalım.

    2020'NİN EN İYİ TELEFONU: XIAOMI MI 11

    AnTuTu tarafından açıklanan verilere göre, tam 708 bin 425 puan alan Xiaomi Mi 11, 2020'nin en güçlü akıllı telefonu olmayı başardı. 12GB RAM ve 256GB depolamaya sahip Mi 11, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 888'den alıyor.

    Kirin 9000 işlemciden güç alan Huawei Mate 40 Pro+ ise 702 bin 819 puan alarak Mi 11'in ardından en iyi ikinci telefon olmaya hak kazanıyor.

    xiaomi mi 11

    2020'NİN EN İYİ 10 ANDROID TELEFONU

    AnTuTu'nun açıkladığı puanlara göre, 2020'nin en iyi 10 Android telefonu şu şekilde:

    (Telefonların üzerine tıklayarak epey.com'dan ayrıntılı özelliklere göz atabilirsiniz.)

    antutu en iyi telefonlar

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