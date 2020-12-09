2020'de en çok indirilen sosyal medya uygulamaları belli oldu

2020'de en çok indirilen sosyal medya uygulamaları belli oldu

Apptopia, 2020 yılında en çok indirilen sosyal medya uygulamalarını açıkladı. TikTok, bu yıl en çok indirilen uygulama olarak kayıtlara geçti.

2020 yılı içerisinde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle internet ve akıllı telefon kullanımı oldukça arttı. Bu durum, kullanıcıların uygulama indirme sayılarına da yansıdı.

Her yıl en fazla indirilen uygulamaları açıklayan Apptopia, bu yıl da verilerini paylaştı. Yayınlanan rapora göre, son zamanlarda ABD yönetimi ile sorunlar yaşayan Çinli video uygulaması TikTok, bu yılın en çok indirilen sosyal medya uygulaması oldu.

82 MİLYON İNDİRİLDİ

Çinli uygulama, ABD baskılarına rağmen bu yıl 82 milyon kez indirilerek açık ara zirveye yerleşti.

TikTok'un hemen ardından 57,5 milyon kez indirilen Instagram, listenin ikinci sırasında kendine yer buldu.





2020'nin en çok indirilen sosyal medya uygulamaları listesinide TikTok ve Instagram'ı takip eden uygulamalar ise 43 milyon indirmeyle Snapchat, 42 milyonla Facebook ve 25 milyonla Twitter şeklinde sıralandı.

VİDEO KONFERANSTA ZOOM LİDER

Apptopia, son olarak bu yıl en çok indirilen video konferans uygulamalarını da paylaştı. 73 milyon kullanıcı tarafından indirilen Zoom, listenin zirvesinde yer alırken, 18 milyon indirilen Google Duo ikinci sırada kendine yer buldu.