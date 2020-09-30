2020'nin en çok değer kazanan sosyal medya şirketi belli oldu

2020'nin en çok değer kazanan sosyal medya şirketi belli oldu

2020 yılının ilk 9 aylık periyodunda hisse değeri en çok yükselen sosyal medya uygulaması açıklandı.

Son zamanlarda sosyal medya denince hemen herkesin aklına Instagram, Facebook veya Twitter geliyor. Ancak 2020'nin çok değer kazanan uygulaması bunlardan biri değil.

Pinterest, bütün bu uygulamaları piyasa değerlemesi konusunda geride bırakarak, 2020'nin en çok değer kazanan sosyal medya uygulaması oldu.

Rapora göre, ilk 9 ayda Pinterest hisseleri yüzde 125 değer kazanırken; Facebook yüzde 25, Twitter yüzde 40 ve Snapchat ise yüzde 60 büyüdü.

APPLE SAYESİNDE BÜYÜDÜ

Apple’ın telefonlarda kullandığı son işletim sisteminde yer alan ve yardımcı uygulamalar kullanılarak elde edilebilen kişiselleştirilmiş arayüz sayesinde, kullanıcılar fikir edinmek için Pinterest’e akın etti ve uygulamanın indirme sayısı 3 kat arttı.

Pinterest’in, şu dönemde ABD’de 96 milyon ve küresel çapta da ABD dışında 320 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.